Atelier Eveil Sonore Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Eveil Sonore

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-09 2026-06-06 2026-06-20

Famille Venez partager un moment familial pour sensibiliser

et initier votre plus petit à la musique. A travers des

chansons, danses, jeux de doigts, comptines, manipulations

d’instruments et d’objets, les sons deviendront des jeux et

développeront sa sensibilité esthétique.

Enfants 3-4 ans L’enfant se familiarisera avec des rythmes

et des mélodies variés et développera ainsi son sens de la

pulsation. Grâce à cet apprentissage, l’enfant abordera l’étude

d’un instrument de musique beaucoup plus facilement.

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

