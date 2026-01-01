Atelier Eveil Sonore Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Eveil Sonore Centre culturel Simone Veil Montbéliard samedi 31 janvier 2026.
Atelier Eveil Sonore
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-03-28 11:00:00
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-09 2026-06-06 2026-06-20
Famille Venez partager un moment familial pour sensibiliser
et initier votre plus petit à la musique. A travers des
chansons, danses, jeux de doigts, comptines, manipulations
d’instruments et d’objets, les sons deviendront des jeux et
développeront sa sensibilité esthétique.
Enfants 3-4 ans L’enfant se familiarisera avec des rythmes
et des mélodies variés et développera ainsi son sens de la
pulsation. Grâce à cet apprentissage, l’enfant abordera l’étude
d’un instrument de musique beaucoup plus facilement.
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15
