Atelier Éventailliste L’Atelier d’Ysabel Éventailliste Honfleur

Atelier Éventailliste

L’Atelier d’Ysabel Éventailliste 11 Rue des Capucins Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, l’Atelier d’Ysabel vous invite à découvrir un artisanat d’art rare au cœur de Honfleur.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, l’Atelier d’Ysabel vous invite à découvrir un artisanat d’art rare au cœur de Honfleur.

Ysabel est l’une des dernières éventaillistes en France. Ce métier d’art, aujourd’hui en voie de disparition, ne compte plus que cinq artisans en activité sur le territoire. L’ensemble de ces savoir-faire près d’une quarantaine est inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel français depuis 2020, témoignant de leur importance patrimoniale.

Dans son atelier, Ysabel perpétue avec rigueur et passion les gestes traditionnels de l’éventailliste. La méticulosité et la précision sont essentielles à chaque étape de création, depuis la conception jusqu’à l’assemblage final. À cette exigence technique s’ajoute une grande créativité, permettant la réalisation d’éventails originaux et uniques.

Chaque pièce est confectionnée à partir de matériaux nobles soigneusement sélectionnés, alliant tradition, esthétique et sens du détail. Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une occasion privilégiée de rencontrer une artisane d’exception et de découvrir un patrimoine vivant, transmis par le geste et la passion.

( Accueil de scolaire possible) .

L’Atelier d’Ysabel Éventailliste 11 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 98 88 69 37 contact@eventail-ysabel.com

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English : Atelier Éventailliste

To mark the 2026 European Crafts Days, l’Atelier d’Ysabel invites you to discover a rare art craft in the heart of Honfleur.

L’événement Atelier Éventailliste Honfleur a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Honfleur-Beuzeville