Atelier ex-voto Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Atelier ex-voto Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 23 avril 2026.
Atelier ex-voto
Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Jeudi 23 avril de 10h30 à 11h30
Découverte des dieux gallo-romains et gravure d’un dessin sur feuille de cuivre.
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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
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English :
Thursday April 23, 10:30 am to 11:30 am
Discover Gallo-Roman gods and engrave a drawing on copper leaf.
L’événement Atelier ex-voto Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Rouillacais