Atelier ex-voto Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier ex-voto

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Jeudi 23 avril de 10h30 à 11h30

Découverte des dieux gallo-romains et gravure d’un dessin sur feuille de cuivre.

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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

Thursday April 23, 10:30 am to 11:30 am

Discover Gallo-Roman gods and engrave a drawing on copper leaf.

L’événement Atelier ex-voto Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Rouillacais