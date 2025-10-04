ATELIER EXCEPTIONNEL YOGA & CYANOTYPE Place de la Liberté Ébreuil
ATELIER EXCEPTIONNEL YOGA & CYANOTYPE
Place de la Liberté Les Charitains Ébreuil Allier
Début : 2025-10-04 13:30:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Sandrine Braun et Cyrielle Grassi vous invitent à combiner la pratique du yoga et l’art du cyanotype pour une après-midi de détente et de création.
Place de la Liberté Les Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 49 40 35
English :
Sandrine Braun and Cyrielle Grassi invite you to combine the practice of yoga with the art of cyanotype for an afternoon of relaxation and creation.
German :
Sandrine Braun und Cyrielle Grassi laden Sie ein, die Yogapraxis und die Kunst der Cyanotypie zu einem entspannenden und kreativen Nachmittag zu kombinieren.
Italiano :
Sandrine Braun e Cyrielle Grassi vi invitano a combinare la pratica dello yoga con l’arte della cianotipia per un pomeriggio di relax e creazione.
Espanol :
Sandrine Braun y Cyrielle Grassi le invitan a combinar la práctica del yoga con el arte de la cianotipia para una tarde de relajación y creación.
