ATELIER EXCEPTIONNEL YOGA & CYANOTYPE Place de la Liberté Ébreuil

Place de la Liberté Les Charitains Ébreuil Allier

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Sandrine Braun et Cyrielle Grassi vous invitent à combiner la pratique du yoga et l’art du cyanotype pour une après-midi de détente et de création.

Place de la Liberté Les Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 49 40 35

English :

Sandrine Braun and Cyrielle Grassi invite you to combine the practice of yoga with the art of cyanotype for an afternoon of relaxation and creation.

German :

Sandrine Braun und Cyrielle Grassi laden Sie ein, die Yogapraxis und die Kunst der Cyanotypie zu einem entspannenden und kreativen Nachmittag zu kombinieren.

Italiano :

Sandrine Braun e Cyrielle Grassi vi invitano a combinare la pratica dello yoga con l’arte della cianotipia per un pomeriggio di relax e creazione.

Espanol :

Sandrine Braun y Cyrielle Grassi le invitan a combinar la práctica del yoga con el arte de la cianotipia para una tarde de relajación y creación.

