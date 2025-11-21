Atelier Exclusif : Préparez-vous pour le Parcours Éphémère du 27/11 ! Agence RENNES SUD Rennes Vendredi 21 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre des semaines de l’industrie, plusieurs partenaires de l’emploi s’associent pour organiser un événement de découverte des métiers de l’Industrie : le Parcours Éphémère qui se déroulera le 27 novembre. Et comme « La réussite naît d’une bonne préparation », en amont, nous organisons cet atelier, spécialement conçu pour vous présenter cet événement, ses objectifs et les entreprises participantes. Nous vous accompagnerons sur comment vous présenter de manière concise et efficace, et vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518453

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine