Atelier Expérimentez en 3D 4 place Bernard Moitessier La Rochelle

Atelier Expérimentez en 3D

4 place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Du virtuel au réel découvrez la modélisation et l’impression d’objets en trois dimensions !

Pour les 12 18 ans

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4 place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

From the virtual to the real: discover how to model and print three-dimensional objects!

For 12 18 year-olds

L’événement Atelier Expérimentez en 3D La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle