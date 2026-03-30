Atelier Expérimentez en 3D 4 place Bernard Moitessier La Rochelle
Atelier Expérimentez en 3D 4 place Bernard Moitessier La Rochelle mercredi 8 avril 2026.
Atelier Expérimentez en 3D
4 place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Du virtuel au réel découvrez la modélisation et l’impression d’objets en trois dimensions !
Pour les 12 18 ans
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4 place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
From the virtual to the real: discover how to model and print three-dimensional objects!
For 12 18 year-olds
L’événement Atelier Expérimentez en 3D La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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