Atelier exploration créative Enfants et Juniors 4/13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier exploration créative Enfants et Juniors 4/13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy jeudi 12 février 2026.
Atelier exploration créative Enfants et Juniors 4/13 ans
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
1h30 Enfants et Juniors de 4 à 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 11:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Découvre ton potentiel créatif.
.
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover your creative potential.
L’événement Atelier exploration créative Enfants et Juniors 4/13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations