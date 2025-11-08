Atelier Exploration dansée et artistique Bébé au musée Musée de Valence Valence

Atelier Exploration dansée et artistique Bébé au musée

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08 16:45:00

2025-11-08

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Venez danser au milieu des œuvres. Venez écouter, jouer, rire, partager pour découvrir ou redécouvrir le musée autrement.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.

Come and dance among the works of art. Listen, play, laugh and share as you discover or rediscover the museum in a whole new way.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.

Tanzen Sie inmitten der Kunstwerke. Kommen Sie zum Zuhören, Spielen, Lachen und Teilen, um das Museum auf andere Weise zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.

Venite a ballare tra le opere d’arte. Ascoltate, giocate, ridete e condividete, scoprendo o riscoprendo il museo in modo diverso.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.

Ven a bailar entre las obras de arte. Venga a escuchar, jugar, reír y compartir mientras descubre o redescubre el museo de una manera diferente.

