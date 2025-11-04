Atelier exploration vocale Marché des Douves Bordeaux

Atelier exploration vocale Mardi 4 novembre, 18h30 Marché des Douves Gironde

Prix libre, sur inscription uniquement

Début : 2025-11-04T18:30:00 – 2025-11-04T20:30:00

L’artiste Natacha Roscio vous propose des rendez-vous mensuels pour s’immerger dans le travail vocal et l’improvisation collective. Explorer les palettes de couleurs de sa voix, parlée ou chantée, par une pratique corporelle intuitive et ludique. A partir de texte, de langage imaginaire et de mode d’improvisation inspiré du circle song.

Ouvert à toutes et à tous, professionnel.le.s ou non du spectacle

Sur inscription, prix libre | adhésion à l’association demandée (5€)

Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier pour s’immerger dans l’exploration vocale, entre voix parlée et chantée, lecture à voix haute, langage imaginaire, circle song… dirigée par l’artiste Natacha Roscio du Collectif Mixeratum chant voix

Jean-Pierre Bost