Atelier exploration vocale Marché des Douves Bordeaux

Atelier exploration vocale Mardi 9 décembre, 18h30 Marché des Douves Gironde

Prix libre, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T18:30:00 – 2025-12-09T20:30:00

Fin : 2025-12-09T18:30:00 – 2025-12-09T20:30:00

Atelier d’exploration vocale à Bordeaux

à la Halle des Douves, 4bis Rue des Douves à Bordeaux

L’artiste Natacha Roscio vous propose des rendez-vous mensuels pour s’immerger dans le travail vocal et l’improvisation collective. Explorer les palettes de couleurs de sa voix, parlée ou chantée, par une pratique corporelle intuitive et ludique. A partir de texte, de langage imaginaire et de mode d’improvisation inspiré du circle song.

Ouvert à toutes et à tous, professionnel.le.s ou non du spectacle

Sur inscription par mail

prix libre

adhésion à l’association demandée (5€)

En savoir plus sur l’artiste Natacha Roscio

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Découvrir nos vidéos et t’abonner à notre chaîne youtube :

Facebook

Instagram

Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mixeratumergosum@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mixeratum-ergo-sum/adhesions/adhesion-a-l-association-mixeratum-ergo-sum »}] [{« link »: « https://www.natacharoscio.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Le Collectif Mixeratum Ergo Sum est une association culturelle du00e9diu00e9e u00e0 la cru00e9ation, la production et la diffusion de spectacles vivants, mu00ealant thu00e9u00e2tre, musique et arts visuels. Depuis 12 ans, l’association est engagu00e9e pour lu2019accu00e8s u00e0 la culture pour toutes et tous, u00e0 travers des actions artistiques de territoire et de nouvelles pratiques de cru00e9ations qui se du00e9ploient sur la ru00e9gion Nouvelle-Aquitaine. Elle vise u00e0 promouvoir la diversitu00e9 culturelles et les droits culturels des personnes et souhaite favoriser les rencontres humaines et artistiques. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Mixeratum Ergo Sum », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/_AabM7h-Bqjs1-e1P7H0wYfGV44-ljIq-qGhRlj-dY7lOOCt84WczRdqy0u05TIn1zR2AuxV_Q=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbzVDgPYwXS_18TSdqAq3Ng », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@Mixeratumergosum »}, {« link »: « https://www.facebook.com/CollectifMixeratumErgoSum »}, {« data »: {« author »: « collectif_mixeratumergosum », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Mixeratum Ergo Sum (@collectif_mixeratumergosum) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/420166178_1620954331773018_7896108354169032519_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby44MDAuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=106&_nc_oc=Q6cZ2QEwTdOJnz6Ttj67cvo31vsKPuMDgob8ViEwyGwJjePlso370-G1wXHLMHzEKfiAdq0&_nc_ohc=oACZCqavLy0Q7kNvwEUXKas&_nc_gid=6gTDwgXjd3qBJhZAjDZWyQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfYESytkebrNNnOq9sTme0byt6oorTJJZ7I8hQRuF7aBAQ&oe=68CE6202&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/collectif_mixeratumergosum », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/collectif_mixeratumergosum »}]

Atelier pour s’immerger dans l’exploration vocale, entre voix parlée et chantée, lecture à voix haute, langage imaginaire, circle song… dirigée par l’artiste Natacha Roscio du Collectif Mixeratum chant voix

Jean-Pierre Bost