Atelier « Explore les reptiles et animaux marins avec Lacépède » Musée et Parc Buffon Montbard

Atelier « Explore les reptiles et animaux marins avec Lacépède » Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Observations, manipulations, devinettes : venez découvrir les animaux étudiés par Lacépède dans l’Histoire naturelle dans la lignée de Buffon, lors de cet atelier organisé pour les Journées européennes du patrimoine.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée Buffon est installé dans les anciennes écuries de Buffon, construites au XVIIIe siècle, dans le style des Orangerie de la même époque. Aménagé par Buffon au XVIIIe siècle, le parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit.

