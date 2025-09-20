Atelier — Explorer les ressources en ligne Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Accompagnés d’un archiviste, apprenez à vous orienter dans les nombreuses ressources disponibles en ligne pour vos recherches.

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

English :

Accompanied by an archivist, learn how to find your way around the many resources available online for your research.

German :

In Begleitung eines Archivars lernen Sie, sich in den zahlreichen Online-Ressourcen zurechtzufinden, die Ihnen für Ihre Recherchen zur Verfügung stehen.

Italiano :

Accompagnati da un archivista, imparate a orientarvi tra le numerose risorse disponibili online per le vostre ricerche.

Espanol :

Acompañado por un archivero, aprenda a orientarse en los numerosos recursos disponibles en línea para su investigación.

