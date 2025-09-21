Atelier « Explorer les ressources en ligne » Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 14:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les archives de Romans vous propose un atelier intitulé « Explorer les ressources en ligne » pour apprendre à vous orienter dans les nombreuses ressources disponibles en ligne pour vos recherches.

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives@valenceromansagglo.fr

On the occasion of the European Heritage Days, the Romans archives are offering a workshop entitled « Exploring online resources » to help you find your way around the many resources available online for your research.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Archiv von Romans einen Workshop mit dem Titel « Explorer les ressources en ligne » (Online-Ressourcen erkunden) an, in dem Sie lernen, sich in den zahlreichen online verfügbaren Ressourcen für Ihre Recherchen zu orientieren.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli archivi romani propongono un workshop dal titolo « Esplorare le risorse online » per aiutarvi a orientarvi tra le numerose risorse disponibili online per le vostre ricerche.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los archivos romanos ofrecen un taller titulado « Exploración de los recursos en línea » para ayudarle a orientarse en los numerosos recursos disponibles en línea para sus investigaciones.

