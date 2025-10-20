Atelier Expolfactive Courseulles-sur-Mer

Atelier Expolfactive

4 Rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-30

Raconter une œuvre en parfum.

Découvrez les coulisses de la parfumerie.

Voyagez à travers des créations parfumées.

Associez des parfums aux œuvres exposées exposées. .

shop.poppy.csm@gmail.com

English : Atelier Expolfactive

Telling a perfume story.

German : Atelier Expolfactive

Ein Werk in Parfüm erzählen.

Italiano :

Raccontare una storia di profumi.

Espanol :

Contar la historia de una obra de perfume.

L’événement Atelier Expolfactive Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité