Atelier Expolfactive Courseulles-sur-Mer
4 Rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
2025-10-20 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-30
Raconter une œuvre en parfum.
Découvrez les coulisses de la parfumerie.
Voyagez à travers des créations parfumées.
Associez des parfums aux œuvres exposées exposées. .
English : Atelier Expolfactive
Telling a perfume story.
German : Atelier Expolfactive
Ein Werk in Parfüm erzählen.
Italiano :
Raccontare una storia di profumi.
Espanol :
Contar la historia de una obra de perfume.
