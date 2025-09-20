Atelier : Exposer, c’est tout un art ! / Dans les coulisses d’une exposition Musée du Palais Lascaris Nice

Atelier : Exposer, c’est tout un art ! / Dans les coulisses d’une exposition 20 et 21 septembre Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes

À l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir les coulisses du montage d’exposition. Dans l’atelier de restauration du Palais Lascaris, suivez les grandes étapes de la création d’une exposition, de la conception scénographique à la mise en valeur des œuvres. Guidé(e) par la chargée des expositions, vous explorerez les gestes techniques et les choix esthétiques qui permettent de révéler les collections dans l’espace muséal.

Samedi et dimanche (env. 30 à 45 mins) : 10h00, 11h15

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France

