Atelier-Exposition : les archives de Roquelaure, Église Saint-Loup, Roquelaure
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Loup · Roquelaure
Informations pratiques
Atelier-Exposition : les archives de Roquelaure Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Loup Gers
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez une exposition consacrée à la mémoire de Roquelaure à travers des photographies de l’école prises entre 1900 et 1965, la composition des conseils municipaux depuis les années 1830 et l’évolution des équipements communaux.
Ces documents d’archives retracent l’histoire de la vie locale et les transformations du village au fil des générations. Une invitation à explorer le patrimoine historique et la mémoire de la commune.
Église Saint-Loup Église Saint-Loup 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie
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©Isasouri
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