Atelier/exposition : « Temps de réaction » de Patrick Fontana et Pierre-Yves Fave, au cœur d’une ancienne manufacture du XIXe siècle 20 et 21 septembre Anis Gras Val-De-Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cœur d’une ancienne manufacture du XIXe siècle, aujourd’hui laboratoire artistique, venez découvrir le travail de Pierre-Yves Fave et Patrick Fontana, au travers de leur atelier Temps de réaction.

Les deux artistes vous ouvrent les portes de leur atelier ; depuis 2004, ils travaillent ensemble et mettent en commun leurs expériences pour découvrir de nouveaux territoires numériques et poétiques, sonores et visuels. Leur résidence est un temps de recherche/atelier où les ordinateurs deviennent sujet d’étude. En quoi notre humanité est-elle modifiée par la place qu’ils prennent dans nos vies ? En réponse, Temps de réaction parle d’amitié.

En plus de cette visite, il sera possible de participer de découvir l’exposition La nuit (titre provisoire, de l’artiste Ismaël Hasnaoui, ou de profiter d’une visite guidée du lieu (dont une bénéfiera d’un interprétariat en LSF). Le Chœur d’Aventure Henry Poulaille, mené par Jean-Christophe Marti, sera aussi présent pour interpréter une sélection de chansons et de textes autour du soin et de la médecine populaire, piochés dans le fonds d’archives de l’écrivain et collectionneur de littérature prolétarienne Henry Poulaille. (Cet événement ne bénéficiera cependant pas d’un interprétariat en LSF)

Tout le week-end

Atelier Temps de réaction de Patrick Fontana et Pierre-Yves Fave et exposition La nuit (titre provisoire) de Ismaël Hasnaoui accessibles tout le week-end : 10h-18h

mais aussi

Visites guidées samedi 20 et dimanche 21 septembre : 10h, 14h

Visite guidée interprétée en LSF : samedi 20 septembre, 16h

Chœur d’Aventure Henry Poulaille : à l’orangerie de Cachan, samedi 20 septembre à 20h – à Anis Gras à Arcueil le dimanche 21 septembre à 21h

Anis Gras 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-De-Marne Île-de-France 01 49 12 03 29 http://lelieudelautre.com/ Installé dans une ancienne distillerie du XIXe siècle, Anis Gras – le lieu de l’Autre est un espace de création pluridisciplinaire. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour accueillir et faire partager ces expériences artistiques : résidences (artistes reconnus ou émergents), scène ouverte (professionnels ou amateurs), accueil-territoire (projets artistiques et/ou culturels locaux), ateliers (écriture/lecture, fabrication/montage d’images, construction d’objets et machineries scénique), cafés artistiques (café concert, café des enfants) et une activité de recherche interdisciplinaire qui questionne l’actualité à partir de démarches et pratiques sensibles (rencontres, débats, projections). Une restauration maison les soirées d’ouvertures publiques. Dialogues de fond et partage des manières de faire, construction d’échos entre les diverses pratiques accueillies, et avec leurs usagers (habitants, associations, milieu scolaire, professionnels divers, publics…), font avant tout d’Anis Gras – le lieu de l’Autre un lieu de vie.

RER : Ligne B, arrêt Laplace BUS : 187, 188, 197, arrêt La Vache Noire / 323, arrêt Lenine / 57, 580 arrêt RER Laplace Voiture : Depuis Porte d'Orléans, prendre la N20 sur 1 km puis prendre à gauche au carrefour "Les Portes d'Arcueil – Vache Noire", direction Arcueil – Laplace. Se garer Avenue Laplace.

