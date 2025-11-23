Atelier Expression

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Exploration de soi grâce au jeu.

Sur réservation au 06 20 97 05 88

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

English :

Self-exploration through play.

By reservation on 06 20 97 05 88

German :

Selbsterkundung durch das Spiel.

Auf Reservierung unter 06 20 97 05 88

Italiano :

Esplorazione di sé attraverso il gioco.

Su prenotazione il 06 20 97 05 88

Espanol :

Autoexploración a través del juego.

Con reserva en el 06 20 97 05 88

