Atelier Expression Chilhac

Atelier Expression Chilhac samedi 13 décembre 2025.

Atelier Expression

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Exploration de soi grâce au jeu.
Sur réservation au 06 20 97 05 88
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78  helmouthassociation@gmail.com

English :

Self-exploration through play.
By reservation on 06 20 97 05 88

German :

Selbsterkundung durch das Spiel.
Auf Reservierung unter 06 20 97 05 88

Italiano :

Esplorazione di sé attraverso il gioco.
Su prenotazione il 06 20 97 05 88

Espanol :

Autoexploración a través del juego.
Con reserva en el 06 20 97 05 88

