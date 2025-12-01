Atelier expression libre pour enfants Manufacture des Capucins Vernon

Atelier expression libre pour enfants

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

Votre enfant a entre 7 et 11 ans ? Il aime inventer et/ou raconter des histoires, les dessiner, les mettre en scène ?

Nous lui proposons de nous rejoindre avec quelques camarades pour créer ensemble une histoire unique.

Le thème est choisi en commun, autour de la nature et l’environnement. Les enfants font alors part de leurs idées sur le sujet, on fait le tri ensemble et c’est parti pour une nouvelle aventure !!! À terme, on peut imaginer un jeu théâtral, une B.D. ou un livre de dessins….

Notre atelier a pour but de donner libre cours à l’imagination de l’enfant, la partager avec d’autres pour construire ensemble un projet commun. Bienvenue à tous !

Nous vous attendons ….

Horaires chaque mercredi de 16h à 17h30 * (*hors vacances scolaires)

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II Écoquartier Fieschi, 27200 Vernon

Engagement pour pouvoir réaliser ce projet commun, il est important que l’enfant s’engage à venir chaque semaine et le parent s’engage à prévenir de tout contretemps.

✨ GRATUIT Ouvert à tous (à partir de 7 ans et limité à 8 participants), sur inscription ! .

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon 27200 Eure Normandie

English : Atelier expression libre pour enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier expression libre pour enfants Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération