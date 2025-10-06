Atelier expression libre Maison Relais Santé Valence

Etre aidant être aidé(e) venez partager votre expérience et intérêt pour cette thématique. La maladie chronique peut induire un besoin de soutien. Nous souhaitons donner la parole à tous ceux qui offrent ce soutien, mais aussi à ceux qui le reçoivent.

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr

English :

Being a caregiver being helped: come and share your experience and interest in this topic. Chronic illness can create a need for support. We’d like to give a voice to all those who offer this support, as well as to those who receive it.

German :

Helfer sein Hilfe bekommen: Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Interesse an diesem Thema. Chronische Krankheiten können einen Bedarf an Unterstützung mit sich bringen. Wir möchten all denjenigen eine Stimme geben, die diese Unterstützung anbieten, aber auch denjenigen, die sie erhalten.

Italiano :

Essere un caregiver essere aiutati: venite a condividere la vostra esperienza e il vostro interesse per questo argomento. La malattia cronica può creare un bisogno di sostegno. Vogliamo dare voce a tutti coloro che offrono questo sostegno e a coloro che lo ricevono.

Espanol :

Ser cuidador recibir ayuda: venga a compartir su experiencia y su interés por este tema. Las enfermedades crónicas pueden crear una necesidad de apoyo. Queremos dar voz a todos los que ofrecen este apoyo, así como a los que lo reciben.

