Atelier extraction du miel Salle St Michel, près de l’église de Roulans Roulans

Atelier extraction du miel samedi 6 décembre 2025.
2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Si vous vous demandez comment les apiculteurs font pour récolter le miel et le mettre en pot, nous vous invitons à partager cet atelier avec les bénévoles du jardin.
Entrée libre .
