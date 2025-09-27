Atelier Exuvies Châteauroux

Atelier Exuvies Châteauroux samedi 27 septembre 2025.

Indre

Atelier Exuvies 63 Avenue Marcel Lemoine Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Les libellules possèdent un cycle de vie complexe, composé d’une phase larvaire aquatique et d’un stade adulte aérien. Le passage d’un milieu à l’autre s’opère au cours de l’exuviation.

De cette phase, il ne reste qu’une mue l’exuvie. Au cours de cet atelier, initiez-vous à la détermination de ces exuvies. .

63 Avenue Marcel Lemoine

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Dragonflies have a complex life cycle, comprising an aquatic larval stage and an aerial adult stage. The transition from one environment to the other takes place during exuviation.

German :

Libellen haben einen komplexen Lebenszyklus, der sich aus einer aquatischen Larvenphase und einem luftgebundenen Erwachsenenstadium zusammensetzt. Der Wechsel von einem Lebensraum in den anderen findet während der Exuvierung statt.

Italiano :

Le libellule hanno un ciclo vitale complesso, costituito da uno stadio larvale acquatico e da uno stadio adulto aereo. Il passaggio da un ambiente all’altro avviene durante l’esuviazione.

Espanol :

Las libélulas tienen un ciclo vital complejo, que consta de una fase larvaria acuática y una fase adulta aérea. La transición de un medio al otro tiene lugar durante la exuviación.

L’événement Atelier Exuvies Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-21 par BERRY