Atelier fab-Lab découverte stylo 3D – Colombelles, 2 juillet 2025 14:30, Colombelles.

Calvados

Atelier fab-Lab découverte stylo 3D Micro folie Colombelles Calvados

Début : 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02 16:30:00

Monument historique en 3D

Explorez la richesse du patrimoine français tout en développant votre créativité avec un outil innovant le stylo 3D. Venez réaliser la Tour-Eiffel.

Ados-adultes Durée 2h

Micro folie

Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 52 56 96 82 microfolie@colombelles.fr

English : Atelier fab-Lab découverte stylo 3D

Historic monuments in 3D

Explore France’s rich heritage while developing your creativity with an innovative tool: the 3D pen. Come and create the Eiffel Tower.

Teens-adults Duration: 2h

German : Atelier fab-Lab découverte stylo 3D

Historisches Monument in 3D

Erkunden Sie den Reichtum des französischen Kulturerbes und entwickeln Sie gleichzeitig Ihre Kreativität mit einem innovativen Werkzeug: dem 3D-Stift. Gestalten Sie den Eiffelturm.

Jugendliche/Erwachsene Dauer: 2 Stunden

Italiano :

Monumenti storici in 3D

Esplorate il ricco patrimonio della Francia e sviluppate la vostra creatività con uno strumento innovativo: la penna 3D. Venite a creare la Torre Eiffel.

Adolescenti e adulti Durata: 2 ore

Espanol :

Monumentos históricos en 3D

Explore el rico patrimonio francés mientras desarrolla su creatividad con una herramienta innovadora: el bolígrafo 3D. Venga a crear la Torre Eiffel.

Adolescentes y adultos Duración: 2 horas

