Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 19 novembre 2025.

Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Créez en famille des objets uniques grâce aux machines du fablab. En découvrant la découpe laser vous pourrez fabriquer de superbes bijoux. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois

German : Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois

Italiano :

Espanol : Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois

L’événement Atelier Fablab Boucles d’oreilles en bois Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn