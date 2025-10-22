Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Des machines de découpe numérique, un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité… et c’est parti, en famille, pour la création de stickers personnalisés, grâce aux machines du fablab. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

