Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Des machines de découpe numérique, un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité… et c’est parti, en famille, pour la création de stickers personnalisés, grâce aux machines du fablab. .

