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Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

mercredi 16 septembre 2026 · CCSTI Lacq-Odyssée · Mourenx

Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
CCSTI Lacq-Odyssée
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Des machines de découpe numérique, un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité… et c’est parti, en famille, pour la création de stickers personnalisés, grâce aux machines du fablab.

Sur réservation.
A partir de 8 ans.   .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

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English : Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés

L’événement Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

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