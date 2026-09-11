Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
mercredi 16 septembre 2026 · CCSTI Lacq-Odyssée · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Des machines de découpe numérique, un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité… et c’est parti, en famille, pour la création de stickers personnalisés, grâce aux machines du fablab.
Sur réservation.
A partir de 8 ans. .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés
L’événement Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
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