Atelier FABLAB Crée ton porte clé Lacq Odyssée Mourenx
Atelier FABLAB Crée ton porte clé Lacq Odyssée Mourenx mercredi 8 octobre 2025.
Atelier FABLAB Crée ton porte clé
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Fabriques ton porte-clé personnalisé, réalisé en découpe laser pour te familiariser avec des technologies qui peuvent te permettre de créer une grande diversité d’objets du quotidien. .
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
English : Atelier FABLAB Crée ton porte clé
German : Atelier FABLAB Crée ton porte clé
Italiano :
Espanol : Atelier FABLAB Crée ton porte clé
L’événement Atelier FABLAB Crée ton porte clé Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn