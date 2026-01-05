Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Lacq Odyssée Mourenx
Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Lacq Odyssée Mourenx mercredi 28 janvier 2026.
Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Tu trouves ton frigo triste ? Viens réaliser de jolis magnets pour le décorer, grâce à une simple imprimante et une badgeuse. .
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets
L’événement Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Mourenx a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn