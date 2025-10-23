Atelier Fablab Pont-l’Évêque
Atelier Fablab Pont-l’Évêque jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Fablab
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Atelier découpe laser
Découpe et gravure pour réaliser un carnet en bois.
Initiez-vous à la gravure et découpe laser grâce à cet atelier créatif au sein du Mini FabLab et repartez avec un carnet à votre image. Tarif 3,40€ (enfant) 4,40€ (adulte) .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier Fablab
Laser cutting workshop
German :
Workshop Laserschneiden
Italiano :
Laboratorio di taglio laser
Espanol :
Taller de corte por láser
L’événement Atelier Fablab Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terre d’Auge Tourisme