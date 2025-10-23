Atelier Fablab Pont-l’Évêque

Atelier Fablab Pont-l’Évêque jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Fablab

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Atelier découpe laser

Découpe et gravure pour réaliser un carnet en bois.

Initiez-vous à la gravure et découpe laser grâce à cet atelier créatif au sein du Mini FabLab et repartez avec un carnet à votre image. Tarif 3,40€ (enfant) 4,40€ (adulte) .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

