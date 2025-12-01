Atelier fabrication baume d’hiver à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier fabrication baume d’hiver à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez en apprendre plus sur les produits sains pour passer l’hiver en compagnie de Mathilde, naturopathe.

Et repartez avec un baume aux huiles essentielles fabriqué ensemble !

Participation libre. Sur réservation par mail.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Atelier fabrication baume d’hiver à l’Escarbille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier fabrication baume d’hiver à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CdC Coeur du Perche