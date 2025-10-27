Atelier fabrication couronne d’automne Restaurant Le Centre Préfailles

Atelier fabrication couronne d’automne

Restaurant Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-27 16:30:00

fin : 2025-10-27 17:30:00

2025-10-27

Des feuilles, des couleurs et de la bonne humeur pour célébrer l’automne !

Faites rentrer les couleurs chaudes et la nature chez vous avec l’atelier couronne d’automne des Atelier de Maia à Préfailles !

Pour cela, rdv à Préfailles où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend au restaurant Le Centre. Une fois bien installé, Camille des Ateliers de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier de décoration automnale !

Programme

L’automne, c’est la saison des trésors de la nature feuilles qui changent de couleurs, pommes de pin, marrons et petits morceaux de bois tombés des arbres. Dans cet atelier, Camille des Ateliers de Maia invite petits et grands à se retrouver pour transformer ces merveilles en une belle couronne décorative. Entre bricolage, imagination et complicité, chacun pourra créer sa couronne unique et repartir avec un souvenir chaleureux de ce moment partagé. Les fournitures et les objets de décoration sont prévus mais il est aussi possible de ramener des choses de chez soi.

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement à proximité

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et venez créer une décoration d’automne unique grâce à cet atelier de création avec les Ateliers de Maia. Un rendez-vous créatif proposé sur Destination Pornic pour se détendre et se (re)connecter à la nature !

Restaurant Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

Leaves, colors and good cheer to celebrate autumn!

German :

Blätter, Farben und gute Laune, um den Herbst zu feiern!

Italiano :

Foglie, colori e buon umore per celebrare l’autunno!

Espanol :

Hojas, colores y buen humor para celebrar el otoño

