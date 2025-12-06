ATELIER FABRICATION COURONNE DE NOEL MJC DOLE Dole

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER FABRICATION COURONNE DE NOEL

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Animé par Lèna BRISSONI,
plasticienne et scénographe
venez créer et repartez avec votre couronne de Noël   .

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35  communication@mjcdole.com

