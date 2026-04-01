Atelier Fabrication d’aquarelle Poudens Bas Dégagnac
Atelier Fabrication d’aquarelle Poudens Bas Dégagnac samedi 18 avril 2026.
Dégagnac
Atelier Fabrication d’aquarelle
Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L'association La Découverte vous invite à passer une après-midi ensemble pour apprendre à fabriquer ses propres aquarelles à partir de pigments naturels et synthétiques.
Chacun repartira avec une palette d’aquarelle artisanale, aux couleurs vibrantes .
L'association La Découverte vous invite à passer une après-midi ensemble pour apprendre à fabriquer ses propres aquarelles à partir de pigments naturels et synthétiques.
Chacun repartira avec une palette d’aquarelle artisanale, aux couleurs vibrantes .
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Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 7 49 67 62 69 bonjour@la-decouverte.net
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English :
L'association La Découverte invites you to spend an afternoon together learning how to make your own watercolors using natural and synthetic pigments.
Everyone will leave with a handcrafted watercolor palette, in vibrant colors.
L’événement Atelier Fabrication d’aquarelle Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon
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