Atelier fabrication de baumes et crèmes Melle

Atelier fabrication de baumes et crèmes
5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Atelier pour apprendre à fabriquer ses propres baumes et crèmes à partir d’ingrédients biologiques et biodégradables
Un baume à lèvre, une crème hydratante et une crème pieds/mains
samedi 25 octobre, de 10h à 12h
au Betalab’ à Melle (5 rue Bourgneuf)
Sur inscription en retour de ce mail ou par téléphone au 05.17.30.17.82
Tarifs plein 20€, adhérent 15€, petit budget 12€ (pas besoin de justificatif, on vous fait confiance) .
5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
