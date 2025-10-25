Atelier fabrication de baumes et crèmes Melle

Atelier pour apprendre à fabriquer ses propres baumes et crèmes à partir d’ingrédients biologiques et biodégradables

Un baume à lèvre, une crème hydratante et une crème pieds/mains

samedi 25 octobre, de 10h à 12h

au Betalab’ à Melle (5 rue Bourgneuf)

Sur inscription en retour de ce mail ou par téléphone au 05.17.30.17.82

Tarifs plein 20€, adhérent 15€, petit budget 12€ (pas besoin de justificatif, on vous fait confiance) .

5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

