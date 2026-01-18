Atelier fabrication de beignet de carnaval, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Vivez une parenthèse gourmande et conviviale au moulin de Sabathier. Aux côtés de la meunière, vous participez à un atelier de confection de beignets de carnaval, avant de partir à la découverte de ce moulin à eau, transmis de père en fille.

La visite se poursuit jusqu’à la digue (à 300 m) qui alimente le canal, puis au cœur du moulin pour comprendre les étapes de fabrication de la farine, avec démonstration de mouture et découverte de l’histoire du site.

La rencontre se prolonge à la ferme, au contact des animaux (poules, lapins, canards, brebis…), et se termine autour d’un goûter offert par les meuniers, pour savourer les beignets tout juste préparés. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication de beignet de carnaval, au moulin de Sabathier

L’événement Atelier fabrication de beignet de carnaval, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran