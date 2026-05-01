Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store Plage de Trestraou Perros-Guirec
Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store Plage de Trestraou Perros-Guirec samedi 30 mai 2026.
Perros-Guirec
Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store
Plage de Trestraou 45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ne manque surtout pas le premier atelier @tide.and.swell chez @zeusstore_perros
Envie de passer un super moment et de repartir avec un bijou unique ?
RDV le 30 mai au shop de 14h30 à 16h30
Réserve vite ta place !
(BONUS C’est l’occasion de créer un cadeau trop cool et personnalisé la fête des mères !) .
Plage de Trestraou 45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
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English :
L’événement Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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