Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store Plage de Trestraou Perros-Guirec

Perros-Guirec

Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store

Plage de Trestraou 45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ne manque surtout pas le premier atelier @tide.and.swell chez @zeusstore_perros

Envie de passer un super moment et de repartir avec un bijou unique ?

RDV le 30 mai au shop de 14h30 à 16h30

Réserve vite ta place !

(BONUS C’est l’occasion de créer un cadeau trop cool et personnalisé la fête des mères !) .

Plage de Trestraou 45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

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English :

L’événement Atelier Fabrication de bijoux à Zeus Store Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec