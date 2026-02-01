Atelier fabrication de bijoux Zeus Store Perros-Guirec

Atelier fabrication de bijoux Zeus Store

45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

ATELIER BIJOUX AU SHOP !

Les ateliers de @tide.and.swell sont de retour !

Bijoux personnalisés + bonne humeur + goûter gourmand

Au choix

– Un collier en acier inoxydable

– Un bijou de sac + une bague en acier inoxydable

Places limitées !

DM-nous ou contacte @tide.and.swell pour réserver ta place.

Viens créer, papoter, grignoter… et repartir avec ton bijou unique. .

45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

