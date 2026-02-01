Atelier fabrication de bijoux Zeus Store Perros-Guirec
Atelier fabrication de bijoux Zeus Store
45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
ATELIER BIJOUX AU SHOP !
Les ateliers de @tide.and.swell sont de retour !
Bijoux personnalisés + bonne humeur + goûter gourmand
Au choix
– Un collier en acier inoxydable
– Un bijou de sac + une bague en acier inoxydable
Places limitées !
DM-nous ou contacte @tide.and.swell pour réserver ta place.
Viens créer, papoter, grignoter… et repartir avec ton bijou unique. .
45 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
