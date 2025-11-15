Atelier Fabrication de boucles d’oreille Rue des Arts Mésanger
Atelier Fabrication de boucles d’oreille Rue des Arts Mésanger samedi 15 novembre 2025.
Atelier Fabrication de boucles d’oreille
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Atelier créatif de fabrication de boucles d’oreille
Lors de cet atelier créatif, vous fabriquerez une paire de boucles d’oreille en cuir !
Durée 1h30.
Inscription conseillée par téléphone ou à la Bibliothèque Les mille et une pages. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
Creative earring-making workshop
German :
Kreativworkshop zur Herstellung von Ohrringen
Italiano :
Laboratorio creativo di orecchini
Espanol :
Taller de creación de pendientes
L’événement Atelier Fabrication de boucles d’oreille Mésanger a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis