Atelier Fabrication de boucles d’oreille Rue des Arts Mésanger

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

2025-11-15

Atelier créatif de fabrication de boucles d’oreille

Lors de cet atelier créatif, vous fabriquerez une paire de boucles d’oreille en cuir !

Durée 1h30.

Inscription conseillée par téléphone ou à la Bibliothèque Les mille et une pages. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Creative earring-making workshop

German :

Kreativworkshop zur Herstellung von Ohrringen

Italiano :

Laboratorio creativo di orecchini

Espanol :

Taller de creación de pendientes

