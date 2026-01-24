Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux Biblioposte d’Ajain Ajain

Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d'albums sur les oiseaux Biblioposte d'Ajain Ajain samedi 21 février 2026.

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Gratuit

Lecture d’albums sur le thème des oiseaux et fabrication de boules de graisse.
Sur inscription, à partir de 5 ans.   .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36  biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

