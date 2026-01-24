Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux Biblioposte d’Ajain Ajain
Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux Biblioposte d’Ajain Ajain samedi 21 février 2026.
Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Lecture d’albums sur le thème des oiseaux et fabrication de boules de graisse.
Sur inscription, à partir de 5 ans. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux
L’événement Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d’albums sur les oiseaux Ajain a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Guéret