Atelier Fabrication de calendrier de l’avent Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
samedi 21 novembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Atelier Fabrication de calendrier de l’avent
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Et si, cette année, votre calendrier de l’Avent était fait maison ? Venez créer un objet unique à votre image, et préparez doucement la magie de Noël, il ne restera plus qu’à y glisser vos petites surprises préférées. (éléments intérieurs non fournis).
Durée de 2h
Dés 8 ans
Sur inscription .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Fabrication de calendrier de l’avent Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Longe-côte / Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 10 septembre 2026
- Marché des Producteurs Brigneau Parking du Nautic Bar Moëlan-sur-Mer 10 septembre 2026
- Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer 11 septembre 2026
- Fest-Noz Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer 12 septembre 2026
- Baktana Apéro-spectacle de lancement de saison Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 13 septembre 2026