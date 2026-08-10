Atelier Fabrication de calendrier de l’avent Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Atelier Fabrication de calendrier de l’avent

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Et si, cette année, votre calendrier de l’Avent était fait maison ? Venez créer un objet unique à votre image, et préparez doucement la magie de Noël, il ne restera plus qu’à y glisser vos petites surprises préférées. (éléments intérieurs non fournis).

Durée de 2h

Dés 8 ans

Sur inscription .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Atelier Fabrication de calendrier de l’avent Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS