Atelier fabrication de carnet en papier brouillons La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Atelier fabrication de carnet en papier brouillons La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 12:00

Gratuit : non Prix libre – sur inscription Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/evenements/atelier-fabrication-de-carnetAtelier à prix libre Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Des feuilles à moitié remplies, ou seulement d’un côté, des feuilles à carreaux dont on ne se sert plus, un vieux carnet commencé et jamais terminé… Autant de matières premières qui pourront être mises à profit pour cet atelier ! Vous apprendrez à fabriquer un petit carnet avec des feuilles de brouillons ou de récup, et vous pourrez décorer la couverture pour rendre votre carnet plus personnel.Cet atelier est proposé dans le cadre du cycle Art&récup.Co-animés par l’illustratrice ChaDO et La Galerie du Zéro Déchet, ces ateliers manuels autour du réemploi sont ouverts à toutes les tranches d’âge, enfants et adultes, seul.e.s ou ensemble !

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/evenements/atelier-fabrication-de-carnet