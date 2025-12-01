Atelier fabrication de cosmétiques bio SARLABOUS Sarlabous
Atelier fabrication de cosmétiques bio
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
2025-12-17
Information et inscription auprès de Mathilde 07 82 28 62 55
.
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
English :
Information and registration with Mathilde: 07 82 28 62 55
German :
Informationen und Anmeldung bei Mathilde: 07 82 28 62 55
Italiano :
Informazioni e iscrizioni con Mathilde: 07 82 28 62 55
Espanol :
Información e inscripción con Mathilde: 07 82 28 62 55
L’événement Atelier fabrication de cosmétiques bio Sarlabous a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65