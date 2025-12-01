Atelier fabrication de cosmétiques bio SARLABOUS Sarlabous

Atelier fabrication de cosmétiques bio

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

2025-12-17

Information et inscription auprès de Mathilde 07 82 28 62 55

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

English :

Information and registration with Mathilde: 07 82 28 62 55

German :

Informationen und Anmeldung bei Mathilde: 07 82 28 62 55

Italiano :

Informazioni e iscrizioni con Mathilde: 07 82 28 62 55

Espanol :

Información e inscripción con Mathilde: 07 82 28 62 55

