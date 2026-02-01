Atelier fabrication de cosmétiques bio SARLABOUS Sarlabous
Atelier fabrication de cosmétiques bio SARLABOUS Sarlabous jeudi 26 février 2026.
Atelier fabrication de cosmétiques bio
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Atelier de fabrication de cosmétiques bio, information et inscription auprès de Mathilde 07 82 28 62 55
.
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 28 62 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organic cosmetics workshop, information and registration with Mathilde: 07 82 28 62 55
L’événement Atelier fabrication de cosmétiques bio Sarlabous a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65