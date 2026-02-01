Atelier fabrication de cosmétiques bio SARLABOUS Sarlabous

Atelier fabrication de cosmétiques bio

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Atelier de fabrication de cosmétiques bio, information et inscription auprès de Mathilde 07 82 28 62 55

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 28 62 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organic cosmetics workshop, information and registration with Mathilde: 07 82 28 62 55

L’événement Atelier fabrication de cosmétiques bio Sarlabous a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65