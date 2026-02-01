Atelier fabrication de Cosmétiques Naturels Notre Dame du Chêne Vion

Atelier fabrication de Cosmétiques Naturels

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 16:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Atelier de fabrication de cosmétiques naturels à base de plantes. 3 produits préparés en atelier.

Envie de prendre soin de vous avec des produits respectueux de votre peau et de l’environnement ? Alors, venez découvrir comment la richesse des plantes peut sublimer vos soins quotidiens. Cet atelier vous apprendra à créer deux cosmétiques essentiels en utilisant des extraits végétaux et des plantes bienfaisantes. Je vous guiderai pas à pas dans la préparation d’une lotion nettoyante pour le visage, une crème de jour et d’un dentifrice naturel, en mettant en avant le pouvoir des plantes pour purifier, apaiser et reminéraliser. .

Notre Dame du Chêne 2 Rue des Bleuets Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire

English :

Workshop to make natural plant-based cosmetics. 3 products prepared in the workshop.

