Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Partagez un moment gourmand et authentique au moulin de Sabathier. Accompagnés de la meunière, vous participez à un atelier de confection de crêpes avant de partir à la découverte de ce moulin à eau, transmis de père en fille.

La visite vous mène jusqu’à la digue (à 300 m) qui alimente le canal, puis au cœur du moulin pour comprendre les étapes de fabrication de la farine, avec démonstration de mouture et récit de son histoire.

La découverte se prolonge à la ferme, au contact des animaux (poules, lapins, canards, brebis…), avant de conclure autour d’un goûter offert par les meuniers. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

