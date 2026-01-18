Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn
Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn jeudi 12 février 2026.
Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Partagez un moment gourmand et authentique au moulin de Sabathier. Accompagnés de la meunière, vous participez à un atelier de confection de crêpes avant de partir à la découverte de ce moulin à eau, transmis de père en fille.
La visite vous mène jusqu’à la digue (à 300 m) qui alimente le canal, puis au cœur du moulin pour comprendre les étapes de fabrication de la farine, avec démonstration de mouture et récit de son histoire.
La découverte se prolonge à la ferme, au contact des animaux (poules, lapins, canards, brebis…), avant de conclure autour d’un goûter offert par les meuniers. .
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier
L’événement Atelier fabrication de crêpes, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran