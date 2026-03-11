Atelier fabrication de fromage à la ferme lieu dit Dalmayrac Lauzerte

Atelier fabrication de fromage à la ferme

lieu dit Dalmayrac au clair de la brune Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier fabrication de fromage frais à la ferme Au clair de la brune

.

lieu dit Dalmayrac au clair de la brune Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 67 68 famille.portal@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fresh cheese-making workshop at the Au clair de la brune farm

L’événement Atelier fabrication de fromage à la ferme Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy