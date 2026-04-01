Atelier fabrication de fusain Poudens Bas Dégagnac
Atelier fabrication de fusain Poudens Bas Dégagnac dimanche 19 avril 2026.
Dégagnac
Atelier fabrication de fusain
Poudens Bas Ecolieu La découverte Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée découverte du fusain !
Fabrication de fusain au feu de bois et de porte-fusains, avec les éléments végétaux qui nous entourent
Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée découverte du fusain !
Fabrication de fusain au feu de bois et de porte-fusains, avec les éléments végétaux qui nous entourent. Différentes essences de bois seront expérimentées pour réaliser les fusains (fusain, saule, pin, vigne…)
Dessin au fusain: nous pourrons essayer nos nouveaux outils de dessin lors d’un moment dessin modèle vivant.
L’esprit ici est l’expérimentation, la découverte.
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Poudens Bas Ecolieu La découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 63 23 65 87 bonjour@la-decouverte.net
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English :
We are pleased to invite you to a charcoal discovery day!
Making charcoal over a wood fire and charcoal holders, using the plant elements that surround us
L’événement Atelier fabrication de fusain Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cazals-Salviac
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