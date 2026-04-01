Atelier fabrication de fusain Poudens Bas Dégagnac

Dégagnac

Atelier fabrication de fusain

Poudens Bas Ecolieu La découverte Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée découverte du fusain !

Fabrication de fusain au feu de bois et de porte-fusains, avec les éléments végétaux qui nous entourent

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée découverte du fusain !

Fabrication de fusain au feu de bois et de porte-fusains, avec les éléments végétaux qui nous entourent. Différentes essences de bois seront expérimentées pour réaliser les fusains (fusain, saule, pin, vigne…)

Dessin au fusain: nous pourrons essayer nos nouveaux outils de dessin lors d’un moment dessin modèle vivant.

L’esprit ici est l’expérimentation, la découverte.

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Poudens Bas Ecolieu La découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 63 23 65 87 bonjour@la-decouverte.net

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English :

We are pleased to invite you to a charcoal discovery day!

Making charcoal over a wood fire and charcoal holders, using the plant elements that surround us

L’événement Atelier fabrication de fusain Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cazals-Salviac