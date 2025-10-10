Atelier fabrication de gloss scintillant Mairie Huriel

Atelier fabrication de gloss scintillant Mairie Huriel vendredi 10 octobre 2025.

Atelier fabrication de gloss scintillant

Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Bulle de Soin vous propose de créer votre propre gloss naturel et scintillant .

Un moment ludique et créatif pour repartir avec un produit unique, fait par vos soins !



Ne tardez pas à réserver votre place pour cet atelier beauté fait maison !

.

Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr

English :

Bulle de Soin invites you to create your own natural, sparkling gloss.

A fun and creative way to leave with a unique product, made by you!



Don’t delay, reserve your place for this homemade beauty workshop!

German :

Bulle de Soin bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen natürlichen und glitzernden Lipgloss zu kreieren.

Ein spielerischer und kreativer Moment, um mit einem einzigartigen, von Ihnen selbst hergestellten Produkt nach Hause zu gehen!



Reservieren Sie Ihren Platz für diesen selbstgemachten Schönheitsworkshop!

Italiano :

Bulle de Soin vi invita a creare il vostro gloss naturale e scintillante.

È un modo divertente e creativo per creare un prodotto unico!



Non tardate a prenotare il vostro posto per questo laboratorio di bellezza fatto in casa!

Espanol :

Bulle de Soin te invita a crear tu propio brillo natural.

¡Es una forma divertida y creativa de crear tu propio producto único!



¡No tardes en reservar tu plaza para este taller de belleza casero!

L’événement Atelier fabrication de gloss scintillant Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ