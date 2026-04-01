Atelier fabrication de gouache Poudens Bas Dégagnac
Atelier fabrication de gouache Poudens Bas Dégagnac mardi 21 avril 2026.
Dégagnac
Atelier fabrication de gouache
Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
L'association La Découverte vous invite à passer une après-midi ensemble pour apprendre à fabriquer sa propre gouache à partir de pigments naturels et synthétiques !
Cet atelier est facilité par Lila, professeur de dessin et passionnée par la réalisation de ses outils créatifs à partir des éléments de la nature
L'association La Découverte vous invite à passer une après-midi ensemble pour apprendre à fabriquer sa propre gouache à partir de pigments naturels et synthétiques !
Cet atelier est facilité par Lila, professeur de dessin et passionnée par la réalisation de ses outils créatifs à partir des éléments de la nature. Nous prendrons un moment ensemble pour expérimenter notre nouvelle palette ! Chacun repartira avec une palette de gouache artisanale, aux couleurs vibrantes .
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Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 7 49 67 62 69 bonjour@la-decouverte.net
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English :
L'association La Découverte invites you to spend an afternoon together learning how to make your own gouache from natural and synthetic pigments!
This workshop is facilitated by Lila, an art teacher with a passion for making her creative tools from the elements of nature
L’événement Atelier fabrication de gouache Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon
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